Украина

Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время.

Полесье потерпело первое поражение в чемпионате – Колос победил в Житомире благодаря дебютному голу "львовского Грилиша".

Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров.

Первая лига: Ингулец вырвал победу у Металлиста – первая победа петровцев после вылета из УПЛ. Черноморец начал беспроигрышную серию – Ракицкий забил невероятный гол почти с центра поля (ВИДЕО).

"Некоторые из них готовы дебютировать за первую команду": Ребров анонсировал вызовы новых игроков в сборную Украины.

Мир

Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас Суперкубок Англии – провал Салаха, шедевры новичков и сразу скандал.

Барселона уничтожила команду Фабрегаса – Рашфорд не забил в пустые ворота, феерия Ямаля и Фермина.

Челси испортил дебют Модрича, разгромив Милан – "россонери" дважды пропустили за три минуты, потеря Марески.

Сон помог спастись Лос-Анджелесу Смолякова, россиянин украл победу у Синчука, ничья Сватка – украинцы в МЛС.

Ювентус испортил прощальный матч экс-одноклубника Довбика – туринцы без проблем обыграли Боруссию Д.

Украинцы за рубежом

Забарный уже попрощался с игроками Борнмута и летит в Париж – документы для трансфера в ПСЖ подписаны.

Бущан может покинуть Аль-Шабаб по прихоти нового тренера – клуб уже получил запрос по украинцу.

Зинченко на радаре Моуринью – Арсенал назвал цену украинца.