Украина

Мирча Луческу может пропустить несколько матчей Динамо. Наставнику киевлян было очень плохо после игры с Минаем.

Шахтер готовит подписание хавбека сборной Эквадора. Переговоры находятся в активной фазе.

Президент Львова был близок к продаже клуба – источник озвучил сумму и причину срыва сделки.

Мир

Жирона против Барселоны в каталонском дерби: Цыганков привез с Камп Ноу сенсационную ничью – хороший матч украинца испортили партнеры, которые не дали забить.

Экс-вратарь Ман Юнайтед взял пенальти на 97+7 в триллере с 5 голами и приблизил клуб звезды Голливуда к повышению в классе.

Ливерпуль – Арсенал: скандальный судья, ударивший игрока мерсисайдцев, узнал свой приговор.

Украинцы за границей

Роман Безус отстранен от тренировок с Омонией. Пресса утверждает, что это произошло не из-за провального матча, в котором украинец получил две желтых за 12 минут после выхода на замену.

Фаны Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов.

Сергей Ребров заинтересовал клуб украинца, регулярно играющего в еврокубках. Речь идет о болгарском Лудогорце, который не смог уговорить украинского специалиста принять предложение.