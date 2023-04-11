Главные новости 10 апреля: Реброва пытались переманить в Европу, в Луческу проблемы со здоровьем
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 10 апреля.
Украина
Мирча Луческу может пропустить несколько матчей Динамо. Наставнику киевлян было очень плохо после игры с Минаем.
Шахтер готовит подписание хавбека сборной Эквадора. Переговоры находятся в активной фазе.
Президент Львова был близок к продаже клуба – источник озвучил сумму и причину срыва сделки.
Мир
Жирона против Барселоны в каталонском дерби: Цыганков привез с Камп Ноу сенсационную ничью – хороший матч украинца испортили партнеры, которые не дали забить.
Экс-вратарь Ман Юнайтед взял пенальти на 97+7 в триллере с 5 голами и приблизил клуб звезды Голливуда к повышению в классе.
Ливерпуль – Арсенал: скандальный судья, ударивший игрока мерсисайдцев, узнал свой приговор.
Украинцы за границей
Роман Безус отстранен от тренировок с Омонией. Пресса утверждает, что это произошло не из-за провального матча, в котором украинец получил две желтых за 12 минут после выхода на замену.
Фаны Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов.
Сергей Ребров заинтересовал клуб украинца, регулярно играющего в еврокубках. Речь идет о болгарском Лудогорце, который не смог уговорить украинского специалиста принять предложение.