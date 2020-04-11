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Главные новости 10 апреля: молодые звезды Динамо на радаре Наполи, будущее Ярмоленко, COVID-19 у легенды Ливерпуля

07:00 70 Читати українською
Главные новости 10 апреля: молодые звезды Динамо на радаре Наполи, будущее Ярмоленко, COVID-19 у легенды Ливерпуля
Главные новости футбола 10 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 апреля.

Украина

Молодые звезды Динамо Виталий Миколенко и Денис Попов заинтересовали Наполи. Карлос Де Пена может покинуть киевский клуб – появился сенсационный претендент. Динамо предлагало Жуниора Мораеса российскому гранду. Беньямин Вербич назвал условие, при котором покинет "бело-синих".

ФИФА разрешила украинским клубам пересмотреть зарплаты игроков. Андрей Пятов рассказал, когда Шахтер будет сокращать оклады игроков. Также опытный голкипер подумывает о завершении карьеры в сборной Украины.

Наши за границей

Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцу. Уверяют, что Андрей стал одной из главных причин безумных долгов "молотобойцев".

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин спровоцировал наезд экс-тренера Динамо. Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат. Чемпионство Марьяна, кстати, также откладывается – Шотландия продлила перерыв.

Европа

Легендарный "скаузер" Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус. Чемпион мира-1966 Хантер тоже госпитализирован с COVID-19.

Тренер сборной Украины как автор грандиозного скандала на ЧМ – кровавая драма с беспрецедентным решением ФИФА. Главный товарищеский турнир лета отменен – ​​Реал, Барселона и другие гранды опять теряют серьезные деньги.

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