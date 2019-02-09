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Главные новости футбола 8 февраля: Динамо сыграло вничью, Кравец забил победный гол

07:00 75 Читати українською
Главные новости футбола 8 февраля: Динамо сыграло вничью, Кравец забил победный гол
Главные новости футбола 8 февраля

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 8 февраля.

Украина

Кулач может перейти в Александрию. Заря арендует у Порту защитника Фонсеку. Зозуля рассказал о своем будущем в Альбасете. Динамо расписало ничью с Мальме в предпоследнем матче киевлян на сборах в Испании. Козловский и ФФУ предотвратили договорной матч. Кравец голом принес победу Кайсериспору над Фенербахче. Шахтер заявил Маркоса Антонио на УПЛ.

Мир

Ювентус готов отдать Дибалу за Иско и Марсело. Чигринский надеется восстановиться к матчу с Олимпиакосом. Ракитич стремится перейти в Интер. Артур вылетел на месяц, Месси может пропустить матч с Атлетиком. Иско пропустит дерби с Атлетико. Ройс пропустит игру с Хоффенхаймом. Кейн вернется на поле в конце февраля.

Другие новости

Nike хочет, чтобы де Йонг в Барселоне надевал футболку с надписью "Фрэнки". У матери Роналду диагностировали рак. В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших. Лос-Анджелес Гэлакси сведет памятник в честь Бекхэма.

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