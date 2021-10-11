Ювентус – один из грандов европейского футбола, который всегда ставит перед собой амбициозные цели. Но в основном футбольная фортуна была не на стороне туринцев.

Ювентус много раз оказывался в финале Лиги чемпионов. И когда к осуществлению мечты оставался лишь шаг, судьба по большей мере была более благосклонна к соперникам "Старой синьоры".

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Кубок европейских чемпионов 1972/73

Ювентусу выпал шанс прервать гегемонию Аякса в еврокубках. Кройфф и Ко дважды подряд становились чемпионами и были готовы оформить хет-трик.

Посмотреть на битву гигантов в Белграде пришло почти 90 тысяч зрителей. Долго ждать гола им не пришлось – уже на 4-й минуте Рэп открыл счет.

Отыгрываться – не сильная сторона Ювентуса. Амстердамцы одержали минимальную победу и праздновали триумф, а "Старая синьора" впервые почувствовала горечь финального поражения.

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Кубок европейских чемпионов 1982/83

Великий бой за кубок-83 между Гамбургом и Ювентусом состоялся в греческих Афинах. Через 10 лет фанаты туринцев были вынуждены пережить дежа-вю. Звездная команда Трапаттони не смогла сделать решающий шаг.

Юве снова пропустил на старте матча - отличился Магат. Легендарный дуэт Платини – Бонек делал все возможное, чтобы восстановить статус-кво, но безрезультатно – снова минимальное поражение.

Лига чемпионов 1996/97

Матч, с которого начался длительный "финальный кошмар" туринского Ювентуса. После этого противостояния Юве еще 4 раза выйдет в финал Лиги чемпионов, но так и не сможет отпраздновать викторию.

"Олимпикштадион" стал счастливым для "шмелей" – ребята Хитцфельда вели 2:0 еще до перерыва. Дель Пьеро сократил отставание, но Риккен убил всю надежду. Юве снова не смог отыграться и упал в шаге от трофея.

Лига чемпионов 1997/98

В следующем сезоне Липпи вновь сумел привести своих ребят в финал. В Амстердаме за трофей пришлось соперничать с "Королями" – мадридским Реалом.

Матч был отчаянным, и снова все решил только один гол, который был забит в ворота туринцев. Остановить Миятовича оказалось невозможно – "ушастый" кубок над головой поднял Реал.

Лига чемпионов 2002/03

Матч, который помнят все украинские футбольные поклонники, ведь Ювентусу противостоял Милан с Андреем Шевченко. Именно украинец принес своей команде и Украине желанную победу на "Олд Траффорд".

Судьба матча решалась в серии пенальти. Дида отразил на один удар больше Буффона, а Андрей Шевченко хладнокровно исполнил решающий удар – "ушастый" снова "убежал" из-под носа у Ювентуса.

Лига чемпионов 2014/15

Следующего шанса Ювентусу снова пришлось ждать целых 10 лет. Соперник – Барселона. "Блаугранас" были более агрессивными – Ракитич забил уже на 4-й минуте.

Во втором тайме Мората подарил надежду фанатам "Старой синьоры", но жила она недолго – Суарес быстро восстановил преимущество Барсы, а Неймар на последних секундах исполнил завершающий штрих. Поражение 1:3 – проклятие продолжается.

Лига чемпионов 2016/17

И снова Юве стал участником завоевания хет-трика Лиги чемпионов. Новую историю трофея писал Реал под руководством Зинедина Зидана.

Юве не стал ломать традиций и снова пропустил первым – забил Роналду. Манджукич быстро сравнял счет и казалось, что после перерыва туринцы продолжат активное сопротивление.

Но Буффону пришлось снова пережить разочарование. В его воротах оставили "автограф" Каземиро и Асенсио, а Роналду оформил дубль. Кардифф стал свидетелем очередного "финального" падения Ювентуса. Фанатам "Старой синьоры" остается ждать, что фортуна уже достаточно поиздевалась над туринцами и в следующем финале будет более благосклонна к ним.