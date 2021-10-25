В летописи чемпионатов мира случались матчи, которые запоминались не благодаря своей драматургии, напряжению или зрелищности. Иногда все решал один эпизод, который делал определенный поединок знаковым и обсуждаемым. Полуфинал ЧМ-1982 сумел объединить в себе эти две особые детали.

Путь французов в четверку сильнейших команд планеты был нелегким. Поражение от англичан (1:3), игра с Кувейтом (4:1), которая вошла в историю благодаря скандалу, связанному с нашим арбитром Мирославом Ступаром, и ничья с Чехословакией (1:1). В итоге, команда Мишеля Платини с большими проблемами вышла из группы. Как ни странно, на втором этапе было легче – победы над Австрией и Северной Ирландией.

Поход за трофеем немецкой команды начинался с сенсационного поражения Алжиру (1:2). Далее была уверенная победа над чилийцами (4:1) и встреча с Австрией, которая впоследствии войдет в историю под названием "хихонский позор". На 10-й минуте Хорст Хрубеш открыл счет. Имитация борьбы продолжалась следующие 80 минут – и ФРГ, и Австрию устраивал такой результат. Он оставил за бортом третьего лишнего, сборную Алжира. Однако существенно подорвал авторитет двух европейских сборных.

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Первый тайм полуфинала в Севилье запомнился голами Пьера Литтбарски и Мишеля Платини (с пенальти). С каждой минутой градус матча возрастал. Помогал повышать уровень напряжения немецкий голкипер Тони Шумахер, который организовал несколько столкновений с французами. В начале второго тайма Мишель Идальго заменил травмированного Бернара Женгини на Патрика Баттистона. А меньше чем через 10 минут с участием Баттистона случилось одно из самых грубых столкновений в истории Мундиаля.

Франция воспользовалась неудачным вводом мяча от Шумахера, а Платини заметил щель в центре защиты и выполнил идеальную передачу на свежего Баттистона. Вратарь немецкой команды помчался навстречу сопернику. Француз первым оказался на мяче и направил его в сторону ворот. Кипер серьезно опоздал и мог избегать столкновения.

Шумахер сбивает Баттистона / фото из архива

Вместо этого Шумахер странным образом подпрыгнул и грубо снес оппонента. Пенальти? Красная карточка? Нидерландский рефери Чарльз Корвер даже не наградил немца предупреждением (впоследствии судью оправдывали, мол, динамичность эпизода не позволяла Корверу должным образом оценить ситуацию).

Еще один ракурс / фото из архива

Баттистон оставался лежать на газоне, а Шумахер цинично жевал жвачку и всем своим видом демонстрировал преступную самонадеянность. Мол, забирайте его с поля, я готов вводить мяч. Несколько минут Патрику оказывали помощь, а потом погрузили на носилки и вынесли с поля.

Баттистон на носилках / фото из архива

Вскоре игра была возобновлена. Франция безумно атаковала, однако Шумахеру удалось перевести матч в овертайм (после того столкновения он безошибочно действовал на линии и демонстрировал топ-уровень в воротах). На старте компенсированного времени Мариус Трезор и Ален Жиресс таки пробили немецкого кипера, впрочем немцы удивительным образом спаслись благодаря голам Карл-Хайнца Румменигге и Клауса Фишера. Далее была серия пенальти, где Шумахер потянул два удара и вывел свою сборную в финал чемпионата мира. Казалось, в тот вечер весь мир болел персонально против Тони. Но ему было все равно.

Жуткое падение Баттистона / фото из архива

На следующий день почти никто не говорил о выдающемся матч с шестью голами и невероятной серией пенальти. Во французских СМИ потом проводили опрос, по результатам которого Тони Шумахер находился на уровне с Адольфом Гитлером по количеству полученного хейта. К счастью, Баттистону удалось избежать серьезных травм и он вернулся в большой спорт. Олицетворением того грубого фола стали три выбитых зуба французского игрока. Позже они даже экспонировались в Берлинском музее (в сети можно найти их фото).

Разжигали костер ненависти и дальнейшие действия Шумахера. В прессу попала его реплика в ответ на сообщение о выбитых зубах соперника. Тони выпалил что-то вроде "Я компенсирую ему услуги стоматолога". Некоторое время спустя герои резонансного эпизода таки встретились. Шумахер поехал на встречу в Метц и попросил прощения у Баттистона – тот не держал зла на обидчика. Правда, их встречу превратили в шоу с большим количеством журналистов, что очень разозлило Тони.

Платини и Рошто рядом с Баттистоном / фото из архива

Это наше личное с Патриком дело, мы договорились обо всем друг с другом. Кроме того, я вообще не хочу отвечать на ваши наглые вопросы. По-вашему, ради немецко-французского примирения мне надо выброситься из окна? – выпалил Шумахер.

В 1984-м ФРГ и Франция провели товарищеский матч, а Тони и Патрик встретились на поле. В том же году Баттистон выиграл чемпионат Европы, а через два года получил бронзу ЧМ-1986. А Шумахер после жуткого столкновения проиграл два финала чемпионатов мира. Пусть Баттистон простил немца, хотя и не до конца понимает его действий, однако для французских болельщиков Шумахер всегда будет ассоциироваться с тем ужасным поступком на севильском "Рамон Санчес Писхуане".