Экс-тренер Шахтёра и Динамо заявил: "Никто не Евро-2024 не сыграет так, как Лихтенштейн". Технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стойчицэ был вынужден давать Луческу объяснение.

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"Команде будет важно подойти свежей к игре с Украиной на Евро, а не в товарищеских матчах с Болгарией и Лихтенштейном. В футболе во всем есть логика. Вспомните, как сборная Румынии проиграла в 1968 году Стандарду со счётом 0:5! После этого она отправилась на Уэмбли к Англии и сыграла с ней вничью. Игрокам было очень стыдно, но в конце концов они добыли серьёзный результат", – цитирует Стойчицэ digisport.ro.

17 июня Румынии предстоит сыграть против Украины в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

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