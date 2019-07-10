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"Главное, чтобы Хамес одел футболку Наполи", – Анчелотти прокомментировал возможный переход колумбийца

13:49 59 Читати українською
"Главное, чтобы Хамес одел футболку Наполи", – Анчелотти прокомментировал возможный переход колумбийца
Хамес Родригес / Бавария

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти считает, что Хамес Родригес способен сыграть на всех позициях в полузащите.

"Хорошо знаю Хамеса, он может сыграть на любой позиции в полузащите. Я использовал его и слева, и в роли "десятки", и справа. Его позиция на поле – не проблема. После адаптации он способен сыграть на многих позициях.

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Что касается 10-го номера, то главное здесь то, чтобы он надел футболку Наполи. Какой у него будет номер, не так уж и важно, хотя ему потребуется время и терпение", – цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Dimaro.

Ранее появилась информация, что спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли уже прибыл в Мадрид для завершения переговоров по 27-летнему колумбийцу. Невызов Хамеса на летние сборы Реала лишь подтверждает эти данные.

Напомним, последние два сезона игрок сборной Колумбии провел в Баварии, которая не захотела выкупать права на игрока.

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