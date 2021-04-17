"У каждого из них есть не только сильные стороны, но и уязвимые места, над устранением которых необходимо сосредоточиться. Ведь при нынешних тактических схемах вратарь должен умело играть не только на линии и на втором этаже, но и уметь первым пасом начинать атаки.

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Банальное выбивание мяча уже никого не устраивает. Мне пока больше нравится, как играет Трубин, но это мое субъективное мнение. Главное, что наставнику сборной Украины Андрею Шевченко есть из кого выбирать. Сейчас практически в каждой отечественной элитной команде имеются вратари, которые могут смело претендовать на место в главной команде страны", – сказал Стронцицкий в комментарии Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 17 апреля, оба голкипера могут сойтись в противостоянии между Шахтером и Динамо в главном матче 22-го тура УПЛ. Начало встречи в 19:30.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ