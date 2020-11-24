В Испании пристально следят за ситуацией вокруг поединка Динамо – Барселона. При этом местных журналистов волнует даже не результат игры против команды Мирчи Луческу.

Барселона прибыла в Украину без нескольких лидеров. В частности, "блаугранас" не помогут травмированные Ансу Фати, Серхи Роберто и Жерар Пике, а еще Рональд Куман не включил в заявку Лионеля Месси с Фрэнки де Йонгом. Оба получили отдых и остались в Испании.

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В конце концов, в Испании не слишком обеспокоены результатом матча с Динамо. У Барселоны 9 пунктов после трех туров, поэтому "сине-гранатовые" могут себе позволить даже потерять очки. Главное – вернуться в Испанию без положительных случаев коронавируса, отмечает Mundo Deportivo.

По мнению издания, поединок 3-го тура между этими командами, который состоялся 4 ноября на Камп Ноу, был сыгран лишь чудом, ведь тогда в составе Динамо было немало случаев COVID-19. "Бело-синие" были близки к тому, чтобы не набрать полноценную заявку на игру. Барселона очень опасается эпидемиологической ситуации в Украине, ведь в течение последних недель количество инфицированных значительно возросло. Именно поэтому каталонцы максимально ограничили все контакты в Киеве – они провели предматчевую пресс-конференцию в Испании, а в столице Украины будут находиться только 30 часов.

По мнению Mundo Deportivo, игра в Киеве – серьезное испытание для Барсы, прежде всего, с точки зрения здоровья. Результат матча с Динамо испанскую прессу волнует не так, как успешное возвращение футболистов домой.

Напомним, на прошлой неделе был отменен матч Лиги наций Швейцария – Украина. Накануне игры в лагере "сине-желтых" обнаружили нескольких инфицированных коронавирусом, после чего за несколько часов до игры местные власти запретили проведение поединка. Судьбу встречи должен решить УЕФА – заседание состоится уже на этой неделе.

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