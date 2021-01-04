Наставник Барселоны Рональд Куман поделился своими мыслями относительно минимальной победы своих подопечных в поединке с Уэской (1:0).

"Главное – результат. Мы хотим побеждать с большим преимуществом. Игра прошла хорошо. У нас были шансы для взятия ворот, чтобы спокойнее завершить поединок.

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Уэска рисковала в конце, мы должны были хорошо защищаться. Нам трудно хорошо обороняться, потому что мы хотим контролировать мяч. Некоторые команды лучше защищаются в подобных ситуациях", – цитирует Кумана Marca.

Заметим, каталонцы набрали 28 очков и поднялись на 5 строчку турнирной таблицы Примеры, а Уэска осталась на дне.

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