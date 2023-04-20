"Я прочитал, что Реал Мадрид сыграл 11 полуфиналов за последние 13 лет. У нас (Манчестер Сити) три подряд, и мы думаем, что это невероятно. Все команды мира чувствуют, что если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны победить Реал Мадрид. Раньше это была Барселона.

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Главное – попробовать, а не победить. Если вы попробуете многократно, возможно, один вам удастся выиграть", – отметил наставник "горожан"

Напомним, Манчестер Сити сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского Реала. Первая встреча запланирована на 9 мая, а ответный матч состоится 16 мая.

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