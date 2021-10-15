Одесский Черноморец – один из старожилов украинского футбола. После взлета в Лиге Европы клуб пережил болезненное падение, но сумел не только выдержать удар, но и вернуться в элиту отечественного футбола.

История Черноморца такая же яркая, как история Одессы. Клуб имел разные названия, феерил в Кубке УЕФА и несколько раз вылетал в низший дивизион. Его футболку примеряли такие мэтры, как Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Игорь Беланов и Иван Гецко. Помним и бомбардирский талант Александра Косырина, остановить которого могла только очень насыщенная и дисциплинированная защита.

Официальной датой основания клуба считается 26 марта 1936-го. Именно в этом году одесское Динамо (прародитель Черноморца) стартовало в первом историческом чемпионате СССР. Команда под руководством Арона Когена финишировала третьей в группе "В", а нападающий одесситов Леонид Орехов стал лучшим бомбардиром всего чемпионата с 8 голами. Уже через два года Динамо выступало в группе "А", которая в дальнейшем будет называться Высшей союзной лигой.

Сдерживал Марадону, был белой вороной у Кварцяного и стал священником

Впоследствии команда несколько раз меняла названия (Пищевик, Спартак, Металлург), а начиная с 1958-го будет называться Черноморцем. Первые большие успехи у "моряков" придут в середине 60-х. Легендарный Юрий Войнов, который только что закончил карьеру футболиста, возглавил команду в 33 и достиг немалых успехов – с Лобановским и Базилевичем в составе вывел Черноморец в элитный дивизион и пробился в полуфинал Кубка СССР (навсегда осталось рекордным достижением одесситов времен СССР) .

Parimatch – драйвер развития украинского спорта. В портфеле партнерских проектов бренда – восемь клубов представителей УПЛ (Шахтер, Десна, Мариуполь, Львов, Верес, Черноморец, Металлист 1925, Днепр-1), Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.



Parimatch является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: "SBC awards", "Effie Awards", "Человек Года" и других. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

Новая эпоха Черноморца началась в 1968-м, когда команду возглавил Сергей Шапошников. Ему удалось стабилизировать выступления команды, которая закрепилась в когорте ведущих команд страны. И в 1970-м "моряки" вылетели в низший дивизион.

В Одессе я чувствовал себя счастливым. Вместе со Львовом это мои любимые города, обожаю их. К сожалению, из-за эпидемии холеры, которая свирепствовала в Одессе в 1970-м, свои домашние матчи нам пришлось играть в Киеве. Не в последнюю очередь именно поэтому Черноморец тогда вылетел из Высшей лиги, – рассказывал Сергей Иосифович, которого не стало в этом году на 99-м году жизни.

Черноморец-1970 / фото из архива

Через четыре года одесситы снова вернулись в дивизион сильнейших благодаря усилиям наставника Ахмеда Алескерова. Огромный вклад в то возвращение сделал нападающий Анатолий Шепель, который в 1973-м стал лучшим бомбардиром Первой лиги с рекордом – 38 голов в 36 матчах.

Когда Ахмед Алескеров принял Одессу, то четко объяснил: "Я хочу в Высшую лигу. Если увижу, что кто-то приходит на тренировку и не отдохнул достаточно ли задержался в ресторане допоздна, знайте – вы мне не нужны". Нельзя было выходить на поле с мыслью, что ты что-то из себя представляешь благодаря фамилии. Публика ждала демонстрации таланта в каждом матче. В Одессе я не имел права разочаровывать болельщиков, – вспоминает Шепель.

Сразу по возвращении Черноморец завоевал бронзовые медали первенства (такое раньше удавалось только двум командам: тбилисскому и минскому Динамо). В следующем году "моряки" дебютировали в еврокубках – впоследствии команда будет традиционным представителем страны в международных турнирах. Дебют пришелся на матч с Лацио.

В Одессе мы выиграли 1:0, – рассказывает Анатолий Рыбак, ключевой защитник одесситов. – На самом деле мы могли забивать больше: я попал в штангу, затем Виталий Шевченко потерял возможность. А вот в Риме все сложилось не так хорошо, хотя мы переигрывали Лацио. Нас давила их поддержка. Когда я вышел на поле, то все эти петарды, конфетти вывели меня из равновесия. На последних минутах венгерский судья назначил пенальти. Далее дополнительное время и наша капитуляция. А в случае выхода в следующую стадию нас ждала Барселона.

Виктор Прокопенко (справа) / фото из архива

Новый этап в истории Черноморца начался в 1982-м, когда команду возглавил Виктор Прокопенко, экс-игрок "моряков". После небольшой паузы и вылета в Первую лигу, Прокопенко вернулся за штурвал и именно под его руководством Черноморец стартовал в первом независимом чемпионате Украины. В премьерном розыгрыше Кубка одесситы завоевали трофей. Через два года кубок снова вернется на берег Черного моря. Кроме того, с Прокопенко Черноморец дважды подряд выигрывает "бронзу" чемпионата Украины.

Черноморец-1994, Альтман и Прокопенко в центре / фото из архива

Сезон 1994/1995 одесская команда начнет с новым рулевым – Леонидом Буряком, который поднимет планку и в двух чемпионатах его ребята сохранят статус второй команды Украины. Первая большая неудача в новейшей истории клуб постигнет в 1998-м, когда флагман украинского футбола вылетит в Первую лигу. На рубеже тысячелетий команду и дальше будет лихорадить. Вплоть до 2003-го, когда новым главным тренером станет Семен Альтман. В 2006-м Черноморец вернется на пьедестал с "бронзой".

После долгого периода застоя и очередного вылета в Первую лигу "моряки" доверили тренерский мостик Роману Григорчуку. 16 ноября 2010 года стало точкой отсчета новой эпохи в истории клуба, которая запомнится каждому украинскому болельщику.

Роман Григорчук / фото из соцсетей

Уже по итогам первого сезона одесситы получили право вернуться в элиту украинского футбола. Сезон 2011/12 был "втягивающим" – 9 место в турнирной таблице. Но было заметно, что команда нарабатывает свой рисунок игры и не собирается довольствоваться средними показателями.

Следующий сезон подтвердил это предположение: 6 место в таблице и выход в финал Кубка Украины, где "моряков" смог остановить только действующий чемпион – донецкий Шахтер. В битве за Суперкубок Черноморец проигрывает тому же Шахтеру, но путевка в Лигу Европы перебивает горечь поражения.

Черноморец-2013 / фото Черноморец

Победы над Дачией и Црвеной Звездой проложили Черноморцу путь в групповой этап Лиги Европы. Соперники были далеко не простые: ПСВ, Лудогорец и Динамо Загреб. Команда Григорчука шла ровно как в чемпионате, так и в еврокубках – второе место в группе Лиги Европы и путевка в 1/16 финала турнира. Черноморец заявил о себе на всю Европу.

Правда, в следующий раунд плей-офф не попала ни одна украинская команда: Днепр проиграл Тоттенхэму, Шахтер не справился с Викторией Пльзень, Динамо ничего не противопоставило Валенсии, а Черноморец в трудной битве с Лионом уступил только из-за одного гола. Несмотря на уход легионеров, "моряки" завершили сезон на 5 месте, что давало еще один шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.

Одесситы в еврокубках / фото Черноморец

Сезон 2014/15 стал своеобразной точкой невозврата. Клуб резко уменьшил финансирование, начались задержки с зарплатой. Кроме того, команда в первом раунде квалификации в ЛЕ не справилась с хорватским Сплитом и покинула турнир. В чемпионате одесситы тоже не феерили – лишь 11 место в таблице. Григорчук покинул команду перед зимой и возглавил Астану. Специалист не верил, что удержит команду на ходу.

Под руководством Бабича команда снова финиширует 11-й, но уже показывает проблески надежды. Подогрел интерес и прогресс команды – 6 место по итогам сезона 2016/17. Казалось, мы снова увидим одесситов в ЛЕ и полные трибуны стадиона "Черноморец".

Черноморец новой эпохи / фото Черноморец

Но реальность оказалась прозаичной: частая смена тренеров и вылет в Первую лигу Украины. Судьба дала еще один шанс: ФК Полтава не получил аттестат на участие в УПЛ, поэтому одесситы остались в элите. На тренерский мостик пришел Червенков, а старт с победы над Олимпиком выглядел хорошим сигналом. Но история повторилась – 11 место в таблице и проигрыш Колосу в борьбе за место в УПЛ.

Вернуться в элиту сразу не удалось – опять тренерские ротации и смена кадров. Только через сезон усилиями Сергея Ковальца и Алексея Антонова Черноморец уверенно занял 2 место в таблице Первой лиги – возвращение одесситов в УПЛ.

Авагимян, Путря, Вачиберадзе / фото Черноморец

Сейчас команда привыкает к элите. В распоряжении Юрия Мороза много молодых и перспективных исполнителей, которым приходится впервые нюхать порох больших футбольных баталий и привыкать к скорости УПЛ.

Очевидно, что место в нижней части турнирной таблицы временное: у команды есть большой потенциал, и тренер делает ставку на построение стиля игры, а не окопов в своей штрафной ради минимального результата. Со временем результат придет, что история Черноморца демонстрировала уже много раз. Главное – набраться терпения и быть верным своим принципам.