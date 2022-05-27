Сегодня, 27 мая, Вест Хэм попрощался с 32-летним Ярмоленко, легендой клуба Марком Ноблом и несколькими игроками. Деклан Райс – главная звезда в команде Дэвида Мойеса, за которого хотят получить не менее 100 млн фунтов – попрощался с украинцем.

Ярмоленко может остаться в Лондоне – интерес проявляет новичок АПЛ

"Было приятно играть и познакомиться с тобой. Всего наилучшего в будущем", – написал Райс в Instagram, прикрепив фото, на котором держит футболку Ярмоленко.

Напомним, украинец перешел в Вест Хэм летом 2018 года из Боруссии Дортмунд за 20 млн евро. За первую команду "молотов" Андрей сыграл 86 матчей (из них 33 – в сезоне 2021/22), забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Он покидает лондонский клуб на правах свободного агента, ведь Вест Хэм решил не продлевать с ним контракт.