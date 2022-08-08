Защитник Аль-Айна Мохаммед Ахмад, который провел в команде 10 лет, высказался о подготовке к новому сезоне.

"Атмосфера сборов привычно положительная. Слава богу, все хорошо, и уровень физической подготовки значительно улучшился, пока без травм. Укрепление командной атмосферы и знакомство друг с другом, особенно с недавно прибывшими игроками, является одной из главных задач текущего этапа, посвященного подготовке игроков к новому сезону.

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Каждый сезон Аль-Айну необходимо выигрывать титулы. Такова судьба больших клубов. Эти клубы работают над тем, чтобы превратить поддержку и собственные возможности в достижения и победы в турнирах. Мы также стремимся осчастливить болельщиков не просто словами. Нам нравится традиция побед в чемпионатах.

Безусловно, украинец Ярмоленко и аргентинец Паласиос обладают высококачественными навыками, которые будут служить лучшим интересам команды. Кроме того, они хорошо взаимодействуют со своими партнерами по команде как на поле, так и за его пределами", – сказал Ахмада официальный сайт Аль-Айна.