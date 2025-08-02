"Мои футболисты нервничали на первых минутах, но со временем игроки собрались. Тяжелое начало – неудивительно. У нас на поле появились новые футболисты, и нужно время, чтобы сыграться. В Украине быстрый и физически тяжелый футбол, поэтому новичкам нужно еще адаптироваться. Но я уверен, что они будут расти.

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Бандейра в центре поля – это вынужденный шаг. В опорной зоне мы пробовали его во время сборов, и в этом матче он заменил Ярослава Шевченко, который получил желтую карточку в первом тайме, и из-за его самоотверженной игры в подкатах лучше было его заменить.

На сборах мы играли с сильными соперниками и таким образом сами росли, делали нашу команду сильнее. Мы будем продолжать работать с нашими новичками, чтобы как можно быстрее вывести их на нужный уровень. Сейчас главная задача – как можно быстрее адаптировать новичков", – сказал ван Леувен в комментарии YouTube-канала УПЛ ТВ.

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