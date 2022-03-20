Герта ужасающе выступает в этом году. До вчера команда набрала всего два очка за 9 туров, что привело к очередной смене тренера. Новым наставником стал Феликс Магат, но его дебют пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус.

Даже без нового коуча берлинцы создали главную сенсацию уик-энда. Герта разгромила крепкий Хоффенхайм, сражающийся за Лигу чемпионов. Все голы столичная команда забила после стандартов. Благодаря этому Герта выбралась из зоны вылета.