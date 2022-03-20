Главная сенсация субботы в видеообзоре матча Герта – Хоффенхайм – 3:0
20 марта 12:34 - Читати українською
Берлинская Герта неожиданно разгромила Хоффенхайм в 27-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Герта ужасающе выступает в этом году. До вчера команда набрала всего два очка за 9 туров, что привело к очередной смене тренера. Новым наставником стал Феликс Магат, но его дебют пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус.
Даже без нового коуча берлинцы создали главную сенсацию уик-энда. Герта разгромила крепкий Хоффенхайм, сражающийся за Лигу чемпионов. Все голы столичная команда забила после стандартов. Благодаря этому Герта выбралась из зоны вылета.
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