Главная новости 25 апреля: Вернидуб обыграл Милевского, Заря хочет подписать хавбека Динамо, усиление для Шахтера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 апреля.

Украина

Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах. Заря нацелилась на полузащитника Динамо – трансфер мог состояться еще зимой. Голкипер Динамо зимой упустил шанс перейти в большой клуб – мы выяснили эксклюзивные подробности.

Игроки Динамо надеялись на приход другого тренера, а не Алексея Михайличенко. Динамо или Заря в Лиге чемпионов, судьба титула Шахтера, "удобное" спасение Карпат – 6 вариантов завершения сезона, и как угодить УЕФА.

Европа

Англия готовится возобновить сезон – не все команды смогут играть на своем стадионе. Ибрагимович забил гол в матче за Хаммарбю – Златан нарушил закон, но ему за это ничего не будет. Фиорентина заинтересовалась экс-легионером Карпат.

Реал отказался от трансфера Холанда – причиной стало окружение норвежца. Ювентус предложил Барселоне звездный обмен – каталонцы диктуют свои условия. Роналду принял решение относительно будущего в Турине.

Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом. Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди. ПСЖ заблокировал все запросы по Неймару до осени.

Наши за границей

Артем Милевский и Александр Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Юрия Вернидуба – смотрите видеообзор матча. Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров Месси.

Польша официально объявила дату возобновления сезона – украинские легионеры смогут выйти на поле уже в мае. "Возможно за апрель выплаты урежут", – Руслан Малиновский рассказал о финансовой ситуации в Аталанте.