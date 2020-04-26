toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Главная новости 25 апреля: Вернидуб обыграл Милевского, Заря хочет подписать хавбека Динамо, усиление для Шахтера

07:00 150 Читати українською
Главная новости 25 апреля: Вернидуб обыграл Милевского, Заря хочет подписать хавбека Динамо, усиление для Шахтера
Главная новости футбола 25 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 апреля.

Украина

Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах. Заря нацелилась на полузащитника Динамо – трансфер мог состояться еще зимой. Голкипер Динамо зимой упустил шанс перейти в большой клуб – мы выяснили эксклюзивные подробности.

Игроки Динамо надеялись на приход другого тренера, а не Алексея Михайличенко. Динамо или Заря в Лиге чемпионов, судьба титула Шахтера, "удобное" спасение Карпат – 6 вариантов завершения сезона, и как угодить УЕФА.

Европа

Англия готовится возобновить сезон – не все команды смогут играть на своем стадионе. Ибрагимович забил гол в матче за Хаммарбю – Златан нарушил закон, но ему за это ничего не будет. Фиорентина заинтересовалась экс-легионером Карпат.

Реал отказался от трансфера Холанда – причиной стало окружение норвежца. Ювентус предложил Барселоне звездный обмен – каталонцы диктуют свои условия. Роналду принял решение относительно будущего в Турине.

Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом. Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди. ПСЖ заблокировал все запросы по Неймару до осени.

Наши за границей

Артем Милевский и Александр Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Юрия Вернидуба – смотрите видеообзор матча. Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров Месси.

Польша официально объявила дату возобновления сезона – украинские легионеры смогут выйти на поле уже в мае. "Возможно за апрель выплаты урежут", – Руслан Малиновский рассказал о финансовой ситуации в Аталанте.

blog_ava
Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск
06:30
88
Теги
Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
11
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук