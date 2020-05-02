Главная новости 1 мая: дедлайн завершения УПЛ, будущее Шевченко в сборной Украины, новый криминал Роналдиньо

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 1 мая.

Украина

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что органцизация работа над продлением контракта главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Также глава УАФ назвал дедлайн для завершения УПЛ и сообщил о планах по изменению даты финала Кубка Украины.

Игрок Карпат Алексей Хахлев влип в скандал. Чемпион мира U-20 поздравил бабушку с днем рождения фото с Лениным – клуб ответил резким заявлением.

Мир

Клубы Серии А приняли единогласное решение относительно завершения сезона. Тогда как АПЛ только провела консультации о революционных изменениях.

Роналдиньо, который только недавно вышел из тюрьмы под залог, снова имеет проблемы с законом. Экс-звезду сборной Бразилии подозревают в содействии организации подпольных азартных игр.

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