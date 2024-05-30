Вестерос не играл в шведской элите с 1997-го, а в нулевых/десятых спокойно жил в третьем дивизионе. В прошлом сезоне команда выиграла вторую лигу и заработала путевку в Аллсвенскан. Мизерные возможности (весь состав оценивается в 5,5 миллиона евро на Transfermarkt) – мизерные ожидания. Но вдруг представитель мира "Игры престолов" удивил качественным футболом.

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В Швеции играют чемпионат по системе весна-осень. Прошло 11 туров, по итогам которых Вестерос возглавляет статистические топы: лучший по количеству созданных моментов, точности подач и подборам на чужой трети, второй по xG и входам в штрафную, третий по владению. То есть команда эффективно прессингует, играет с позиции силы в схеме 3-4-3, умеет доставлять мяч в зоны завершения. Есть все, почти все.

Нет реализации. 34 явных голевых возможности – 33 из них упущены. По ожидаемым голам Вестерос уступает только Мальме, но из 19.5xG удалось забить лишь 4 мяча. И только Мальме эти неудачники проиграли "по справедливости". В остальных семи проигранных матчах Вестерос создавал больше соперников. Безумными были поражения от Хальмстада (27 ударов, 2.64xG, 0 голов) и Юргордена (23 удара, 4.06xG, 0 голов).

Такая аномалия, очевидно, идет в комплекте с катастрофическим невезением. 14 недобранных очков! Соперники выносят мячи с линии, вратари демонстрируют чудеса реакции и нейтрализуют выходы один на один, несколько раз прилетало в каркас. Но наряду с этим чувствуется низкий класс группы атаки. Форварды получают отличные позиции, однако не могут точно пробить. Кое-где даже в пустые ворота.

Кто же претендует на футбольную премию Дарвина, которую можно вручать последователям Нуньеса в мастерстве транжирства? Главный лауреат – Джабир Али. Огромный центрфорвард круто открывается в штрафной под подачи и прострелы (в основном – с правого фланга от Симона Гефверта), но очень неуклюже завершает. Не может вовремя сложиться для удара, не может точно пробить головой.

В итоге Али имеет 1 гол из 31 удара, 5.15xG и 11 упущенных шансов. Конечно, он не реализовал два пенальти. Ибрагим Диабате, Симон Йоханссон, Генри Оффиа, Маттео Алинви, Патрик Ослунд поддерживают своего бомбардира немыслимыми промахами. Болезнь перешла на всю команду. За их атаками приятно наблюдать... пока не доходит до последнего касания.

Вестерос вследствие этого всего оказался на дне таблицы с одной победой и пятью очками. Хотя с должным везением мог повторить судьбу бельгийского Униона и претендовать на высокие места уже в первом сезоне после возвращения в элиту. Кажется, мы еще услышим о 42-летнем тренере Калле Карлссоне. Многие клубы научились смотреть немного дальше турнирной таблицы.

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