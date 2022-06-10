"Сборная Украины сыграет два ближайших матча Лиги наций в Польше. По поводу предстоящих поединков "сине-желтых" на польских стадионах – все зависит от обстоятельств. Но мы с самого начала заявили, что организуем весь процесс, чтобы нашим друзьям было комфортно. Если есть воля и желание украинской стороны, мы к вашим услугам.

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Обращались ли к нам за помощью Динамо, Шахтер и другие украинские клубы, чтобы проводить свои матчи еврокубков в Польше? Я знаю, что такие переговоры ведутся между клубами, а мы, PZPN, поддерживаем весь процесс с законодательной и логистической стороны. Когда придет время, то все стороны обязательно сообщат о деталях, но мы не хотим говорить что-то вне очереди в этом деле.

А относительно возможности частично проводить новый сезон УПЛ в Польше... Когда дело доходит до матчей чемпионата Украины, то здесь многое зависит от вопросов логистики. В СМИ было много возможных сценариев. Среди прочего, что матчи могут проводить в Турции из-за гостиничной инфраструктуры, которой годами пользуются футбольные команды во время тренировочных лагерей. Однако недавно мы услышали информацию о том, что игры пройдут в Украине", – сказал Кулеша в комментарии Tribuna.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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