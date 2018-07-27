Глава юридической службы Шахтера Харитончук: Нужно давать всем по 2 матча, либо не дисквалифицировать никого

Глава юридической службы Шахтера Андрей Харитончук прокомментировал решение КДК ФФУ дисквалифицировать защитника Исмаили на 2 поединка.

"Мы не удовлетворены решением КДК ФФУ. Наши аргументы, которые мы направляли не были услышаны. Мы направляли подробное видео инцидента, в частности, зачинщики, Кендзёра и Кадар, не были наказаны дополнительно КДК. Бурда также отделался и только Исмаили получил два матча.

Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ

Мы считаем, что в нарушении дисциплинарных правил КДК не учел вины каждого футболиста. Санкции не являются соразмерными. Нужно было либо всем давать по два матча, либо не дисквалифицировать никого.

Апелляцию подавать мы не будем, такая возможность не предусмотрена правилами ФФУ", – сказал Харитончук в эфире канала Футбол 1.

"Важно, чтобы Динамо и Шахтер сыграли сильнейшими составами", – ФФУ интересно объяснила дисквалификацию Исмаили