Глава Ассоциации европейских клубов рассказал, когда появится третий еврокубок

Глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли рассказал о создании УЕФА еще одного европейского турнир.

"Мы работали над разработкой третьего турнира европейского уровня, сейчас мы ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре.

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Если проект будет одобрен, то третий турнир появится после 2024 года. Если еще заглянуть немного вперед, то мы намерены изменить международный календарь.

Нам нужно все организовать так, чтобы чемпионаты стран отвечали международным турнирам. Необходимо изучить вопрос работы трансферных окон.

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Нам нужно найти баланс между внутренними соревнованиями и международными, оставить в календаре время для отпуска. Как только все это будет решено, мы сможем выбрать формат нового турнира", – цитирует Аньелли Sky Italia.