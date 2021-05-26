Гласнер возглавил Айнтрахт – специалист пожертвовал Лигой чемпионов
18:12 - Читати українською
В Бундеслиге состоялась рокировка главных тренеров.
Оливер Гласнер стал главным тренером Айнтрахта, подписав контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба.
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46-летний австриец возглавлял Вольфсбург и даже вывел команду в Лигу чемпионов по результатам прошлого сезона, но напряженные отношения тренера со спортивным директором "волков" побудили Гласнера к смене клуба. В свою очередь тренер Айнтрахта Адольф Хюттер перешел в Боруссию М.
По итогам прошлого сезона Бундеслиги, Айнтрахт финишировал 5-м, Вольфсбург – 4-м, Боруссия М – 8-я.
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