Оливер Гласнер стал главным тренером Айнтрахта, подписав контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба.

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46-летний австриец возглавлял Вольфсбург и даже вывел команду в Лигу чемпионов по результатам прошлого сезона, но напряженные отношения тренера со спортивным директором "волков" побудили Гласнера к смене клуба. В свою очередь тренер Айнтрахта Адольф Хюттер перешел в Боруссию М.

По итогам прошлого сезона Бундеслиги, Айнтрахт финишировал 5-м, Вольфсбург – 4-м, Боруссия М – 8-я.

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