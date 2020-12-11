"Тяжелая игра, но Брага хорошая команда, техническая, быстрая. К сожалению, не получилось выполнить те планы, на которые надеялись, но это футбол, здесь все решается на поле. У них было достаточно моментов, которые они смогли реализовать, мы тоже создавали острые моменты, но не забили.

Форвард Браги оценил важность забитого мяча в ворота Зари

За все наше выступление в Лиге Европы хочется отметить веру и стремление, ведь все ребята старались сыграть как можно лучше. Так, где-то не получилось, где-то, наоборот, мы оправдали надежды и пожелания, так что это был достойный еврокубковый сезон. Эти игры нам принесли опыт, мы идем дальше, не останавливаемся и ни в коем случае не опускаем руки.

Прекрасно понимали, что будет непростой сезон, все соперники сильные. Это футбол, с каждого матча нужно делать определенные выводы. Без поражений не бывает больших побед.

Изменение климата? Я думаю, на такое не стоит обращать внимание, хорошая погода была, поле в прекрасном состоянии. Дождь только в начале немного помешал, но мы смогли хорошо войти в игру.

Игра в УПЛ за три дня? Мы профессионалы и не делим матчи на важные и неважные. Играем все поединки одинаково серьезно, и они для нас все играют важную роль. С Александрией уже идет долгое противостояние, знаю, мы не можем их обыграть в гостях, но хотим изменить эту тенденцию. Александрия играет в силовой футбол, для нас сейчас главное восстановиться быстрее, выйти на поле и показать, на что мы способны", – цитирует Гладкого официальный сайт Зари.

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