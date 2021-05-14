"Это футбол, это финал. Финалы они такие – до одной ошибки. Где-то ошибку мы допустили, а они забили. У нас были моменты, мы не забили.

Шевченко поздравил Динамо с победой в Кубке Украины

Очень готовились к этому матчу. Считаю, мы выступили очень достойно. Ни в чем не уступали Динамо. Игра складывалась, а моменты у обеих команд были. Динамо забило, а мы – нет. Для нас это стимул вернуться в следующем году сильнее", – сказал Гладкий в комментарии ТК Футбол.

К слову, киевляне выиграли Кубок Украины уже 13 раз в своей истории. Сезон Динамо завершило еще с золотими медалями УПЛ и триумфом в Суперкубке. Заря же в Премьер-лиге финишировала третьей.

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