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Гладкий забил победный гол за Демирспор

19:55 14 Читати українською
Гладкий забил победный гол за Демирспор
Александр Гладкий / Адана Демирспор

Украинский нападающий Александр Гладкий отличился голом в чемпионате Турции.

В 24 туре турецкой Первой лиги Эскишехирспор принимал Адана Демирспор. В составе гостей на 63-й минуте на поле появился украинский нападающий Александр Гладкий.

Гладкий забил дебютный гол за Адана Демирспор

Форварду понадобилось всего 11 минут, чтобы отличится голом. Гладкий вышел один на один с голкипером соперника и уверенно переиграл его, сделав счет 2:0.

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Итоговый результат матча – 2:1 в пользу команды украинца. После этой победы Адана Демирспор занимает 8 место в турнирной таблице второго по престижности дивизионе Турции.

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Украинцы за рубежом Александр Гладкий Александр Гладкий Турция Видеоновости Адана Демирспор Адана Демирспор
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