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Гладкий забил дебютный гол за Адана Демирспор

20:22 8 Читати українською
Гладкий забил дебютный гол за Адана Демирспор
Александр Гладкий / Фото: соцсети

Украинский форвард Александр Гладкий помог своей команде победу.

Украинский нападающий Александр Гладкий отличился дебютным голом за Адана Демирспор.

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Экс-форвард Динамо и Шахтера вышел на поле на 77-й минуте матча, а на 84-й минуте после навеса со штрафного забил свой дебютный гол.

После 23 туров Первого дивизиона Турции Адана Демирспор находится на 8 месте в таблице и сохраняет шансы на повышение в классе.

Теги
Александр Гладкий Александр Гладкий Турция Видеоновости Адана Демирспор Адана Демирспор Украинцы за рубежом
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