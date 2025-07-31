Экс-игрок Шахтера, Карпат, Днепра и Динамо Александр Гладкий объяснил, почему перешел в "горняков" в 2007 году из ФК Харьков.

– В 2007 году у тебя становится выбор между Шахтером и Динамо. Это уже было твое решение или также папино?

– Это уже было мое решение.

– Почему именно Шахтер?

– А потому, что в то время в Шахтер начали приезжать Матузалем, Элано, этот футбол какой-то такой комбинационный футбол, такой красивый футбол.

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– А ведь в Динамо также были очень хорошие игроки. Ну и Шахтер еще не набрал.

– Мне в то время уже больше нравился стиль Шахтера. Хотя мне ближе был динамовский футбол. У меня были тренеры Литовченко и Бессонов, которые прошли динамовскую школу. Вот когда мы играли против них, это для меня был ад – то, что мы там 99 минут без мяча бегали с ними.

Я буквально за три месяца до этого подписываю новый контракт с ФК Харьков. Контракт был на 20 000 долларов тогда. Таких цифр не было еще в Харькове, 2006 год. Потом я понял, что они уже знали, что меня продадут, поэтому давали такие деньги, чтобы за меня больше получить. Я приезжаю из сборной, мне звонит президент, зовет к себе с отцом.

Мы едем туда, я думаю, что происходит. Говорят: "Выбирай Шахтер или Динамо". Я отвечаю: "Остаюсь в Харькове. Я хочу быть легендой Харькова". Президент мне говорит: "Нет, выбирай, ты нам не нужен, ты уже легенда Харькова". Тогда я выбрал Шахтер. Я спрашиваю: "Могу ехать домой?". Он говорит: "Нет, мы сейчас едем в Донецк", – вспомнил Александр Гладкий в подкасте Дениса Бойко на Youtube.

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