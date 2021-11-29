"Я не могу сказать, что Дыминский одиозный, неоднозначный или неординарный человек. Он классный человек. Он помешан на футболе и знает все о нем. Он очень любил Карпаты. Но были перепады настроения: мог похвалить, мог поругать.

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Описать Дыминского тремя словами? Серьезный. У него всегда серьезное лицо, он с чашкой кофе. Строгий. Очень суровый. И справедливый. Он был очень справедливый. Если он видел, что футболист отдается, то всегда похвалит и поощрит.

Самая памятная история с Дыминским? Были на собрании в Турции. Ему по центру трибун поставили два столика, зонтик и фреш. Он сидит там и курит. Туда только кто-нибудь из администраторов бегает. Идет 80-я минута матча. Не помню, будто Голодюку говорит: "Олег, иди сюда". Он подходит среди игры, а с другой стороны поля в этот момент кричит Севидов: "Олег, Олег". А Голодюк не знает, что ему делать", – поделился Гладкий в интервью Burbuzz.

Добавим, что Александр выступал за Карпаты с 2012 по 2014 год, а затем – с 2017 по 2018 год.

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