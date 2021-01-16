"Сборы есть сборы. Они всегда тяжелые. Никогда не бывает легко. У Скрипника хороший сбор, проводится очень много работы. Сейчас под нагрузкой. Надеюсь, еще неделю – и будем в нормальных кондициях. Сейчас тяжеловато.

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Результат всегда важен. С хорошим результатом всегда и бегается лучше. Он нужен в товарищеском матче и официальном. Не удалось победить Пяст, но хороший спарринг. Еще три недели до чемпионата, подойдем готовыми на 100%", – сказал Гладкий в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Заря на тренировочном сборе успела сыграть два товарищеских матча – оба против польских команд. С Ракувом луганчане расписали ничью (2:2), а Пясту уступили (1:2)

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