"Приглашал ли меня Луческу в Динамо? Нет. Я с ним общаюсь регулярно, я могу ему позвонить в любой момент, у меня с ним очень хорошие отношения. Это я молодым обижался на него, а потом уже стал мудрее, начал понимать, почему это. Я очень уважаю его как специалиста и как человека, это очень сильный тренер.

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Новость о его приходе в Динамо с одной стороны удивила, а с другой – нет. Зная его, у него столько энергии, у него столько желания работать. Он пытается контролировать весь процесс, он везде.

То, что он принял Динамо, я считаю, это плюс для нашего чемпионата. Потому что в последние годы упала популярность УПЛ. Здесь всегда футбол для болельщиков был каким-то утешением, чтобы приходили люди на стадион, отдыхали, а сейчас война. С первого дня мы почувствовали, что он вернулся, вся страна говорила. Это большой плюс. Это очень сильный тренер. Послушайте комментарии, как все отзываются о нем. Я понимаю болельщиков и историю клуба, но такой тренер пришел, он знает этот чемпионат, он работал в других чемпионатах, он выигрывал, он тренер-победитель", – сказал Гладкий для Youtube-канала Do Best!.

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