Дубль в ворота харьковского Металлиста 1925 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги стал особенным для нападающего луганской Зари Александра Гладкого.

Форвард оформил свой 18-й дубль в чемпионатах, сообщает официальный сайт УПЛ.

Дубли Гладкого и Аллахьяра в видеообзоре матча Металлист 1925 – Заря – 1:6

По этому показателю Гладкий сравнялся с рекордсменами турнира. Ранее 18 дублей в свой актив записали четверо исполнителей – Сергей Ребров, Марко Девич, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко. Гладкий отмечался дублями в составе шести команд: Зари (4), Харькова (1), Шахтера (8), Днепра (1), Карпат (3) и Черноморца (1).

К слову, в нынешнем сезоне опытный нападающий провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Заря разгромила Металлист 1925 благодаря феерии Гладкого – луганчане забили 6 голов и поднялись на третью позицию в УПЛ