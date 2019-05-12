Гладкий отличился 5-м голом за Адана Демирспор и помог команде победить

Состоялся поединок 33 тура второго по силе дивизиона Турции между Адана Демирспором и Баликесирспором.

Чемпионат Турции Лига 1, 33 тур

Адана Демирспор – Баликесирспор – 2:0

Голы: Гладкий, 26 Поте, 34 (пен)

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Адана Демирспор принимал Баликесирспор в 33 туре 1 лиги чемпионата Турции. На поле в составе хозяев с первых минут вышел украинский нападающий Александр Гладкий.

Именно экс-форвард Шахтера и Динамо открыл счет в матче. На двадцать шестой минуте Гладкий получил прекрасную передачу от партнера и перебросил голкипера соперника при выходе один на один.

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Этот гол уже 5-й для украинца в ​​текущем сезоне за Адана Демирспор. Его команда занимает 7 место в турнирной таблице и находится на расстоянии 1 очка от места, которое позволит сыграть за путевку в Суперлигу Турции.