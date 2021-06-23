Гладкий оформил эффектный камбэк Зари в спарринге с Александрией – команды на двоих забили 6 мячей
Заря и Александрия расписали сверхрезультативную ничью в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Заря – Александрия – 3:3
Голы: Булеца, 8, Гладкий, 86, 90+1 (пен) – Шастал, 18, Кожушко, 30, Дубра, 43
"Мужики" проводят первый сбор в Запорожье, он имеет восстановительный характер. Во время него тренерский штаб запланировал два спарринга с одним соперником. Двумя разными составами команда должна сыграть с Александрией.
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Первый матч завершился феерически. Открыл счет уже в дебюте Булеца бильярдным ударом в дальний угол. Подопечные Скрипника расслабились и до перерыва трижды вытягивали мяч из своих ворот – настоящий холодный душ устроили Шастал, Кожушко и Дубра, забив по разу.
Во второй 45-минутке Заря побежала отыгрываться, но удалось ей это даже на последних мгновениях. Спасителем луганчан стал Гладкий, реализовав выход один на один и пенальти. Финальный свисток зафиксировал эффектную ничью 3:3.
Уже завтра, 24 июня, Заря отправится в Турцию, где у нее запланирован второй этап подготовки к сезону 2021/22. Александрия проведет сборы в Украине.
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