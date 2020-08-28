"Наверное, с Турцией я уже завершил. Сейчас нахожусь в Украине. Что касается Зари, пока ничего не могу сказать. Нужно подождать еще несколько дней", – сказал Гладкий для Meta-ratings.com.ua.

Динамо заморозило потенциальный трансфер Русина – форвард ожидает вердикта Луческу

Прошлый сезон 33-летний украинец провел во втором турецком дивизионе, защищая цвета Адана Демирспора. Александр сыграл в 9-ти матчах, отметившись тремя голами.

По итогам розыгрыша УПЛ 2019/20 Заря финишировала третьей, что позволяет луганчанам сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація