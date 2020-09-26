Гладкий назвал лучшего вратаря в мире по пенальти
Нападающий луганской Зари Александр Гладкий вспомнил одну из самых сложных серий пенальти в своей карьере.
"Незабитый пенальти в 2015 в финале Кубка? Я расстроился. Но я не забил не кому-нибудь, а Саши Шовковскому.
"Меня убедил Ребров": Гладкий не жалеет о переходе в Динамо после Шахтера
Я не знаю, есть ли вратарь в мире лучше, чем Шовковский по этому вопросу. Тогда он и удар Тайсона взял, и Ракицкий в перекладину засадил", – цитирует Александра Гладкого dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.
Напомним, в финале Кубка Украины 2015 Динамо победило Шахтер в серии пенальти (5:4) – основное время завершилось со счетом 0:0. Это был 11 раз, когда киевляне победили в кубке.
"На Динамо здійснюється колосальний тиск": Андрій Воробей підтримав команду Луческу і назвав причину невдачі Шахтаря