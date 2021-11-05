"Это было осознанное решение, потому что мой контракт с Шахтером подходил к концу. Произошли некоторые нюансы, о которых не хочется вспоминать. Но «Шахтер» там был ни при чем, это была моя ошибка. Я даже не искал тогда клуб, а встретился с Сергеем Ребровым. Он предложил, а я взял и согласился.

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Полгода я пробыл в Динамо, а затем ушел в аренду в Карпаты. Наверное, проблема была во мне, потому что именно в тот момент я не смог перестроиться под стиль Динамо. У Шахтера был немного другой футбол. С переходом в «Динамо» я столкнулся с некоторыми трудностями. Может, мне нужно было немножко больше времени. Но никто никому времени не даст, я это прекрасно понимал. После ухода в аренду в Карпаты я понял, что лучше будет честно пожать руки и разойтись.

Это были больше проблемы спортивного характера, динамовская игра чуть-чуть отличается. Я много тренировался, слушал и старался выполнять. Где-то у тебя получается, а где-то вообще не идет. Не то что мяч не идет в ворота, а ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Не скажу, что в Динамо я чувствовал себя не в своей тарелке, но в игровом плане я не делал 100% того, что умею. Я это понимал.

Фанаты были немного недовольны, скажем так. Однажды они пришли на товарищеский матч на базе, начали выкрикивать оскорбительные слова. Я прекрасно их понимаю, это их жизнь, но мне было немного неприятно. Александр Шовковский подошел к ним и поговорил, потом мы вместе с ним подошли. Я ему очень благодарен. Мы поговорили, вроде бы стало спокойнее. Освистывали потом, конечно, но это такое дело.

У меня не было никаких проблем с Ребровым. Даже когда я ушел в аренду в Карпаты, он поздравлял меня с удачными матчами. Не имею к нему никаких претензий, наоборот, благодарен ему и Игорю Суркису за то, что оказался в этом клубе. Мы сделали правильно, что расстались в тот момент. Если вернуть время назад, в начало моей карьеры, я бы все сделал так же", – сказал Гладкий в комментарии Youtube-каналу Do Best!.

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