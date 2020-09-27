Гладкий назвал цели Зари на сезон – Динамо остается под прицелом
16:35 - Читати українською
Нападающий Зари Александр Гладкий намерен навязать борьбу своему бывшему клубу.
"Цель Зари остается неизменной – попадание в еврокубки. Нужно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Планка поднята очень высоко и ее нужно держать, хотя будет трудно.
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Удержаться на вершине всегда сложнее, чем туда взобраться. Приложим все усилия, чтобы навязать конкуренцию Динамо и в этом сезоне", – цитирует Гладкого dynamo.kiev.ua.
Напомним, форвард защищал цвета Динамо в 2016-2017 годах. После 4-х туров УПЛ Заря расположилась на 9-й строчке с 4-мя очками.
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