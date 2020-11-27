"Была очень тяжелая игра. Нам нужно было немного перетерпеть, потому что показываем хорошую игру, но нет результата. Мы выиграли 3:0 и завоевали три очка.

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К сожалению, в последнее время нас многие начали прятать, списывать со счетов, говорить, что у нас плохая команда, тренера плохие. Но, я думаю, мы сумели дать ответ нашим критикам. Мы доказали в первую очередь самим себе, что можем играть в футбол и побеждать.

Это самое главное, потому что перед игрой было много негатива в нашу сторону. И мы договорились с ребятами, что ответим на критику в поле", – поделился Гладкий в комментарии Футбол News.

Напомним, Заря на выезде разгромила АЕК (3:0) и сохранила шансы на выход из группы Лиги Европы – подопечные Скрипника вместе с греками имеют по 3 очка, а у второй Браги 7 пунктов в активе.

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