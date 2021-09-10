Опытный специалист завершил свой второй период в сборной, сообщает официальный сайт федерации.

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Функционеры договорились с Гюнешем о досрочном разрыве контракта. На такой шаг стороны пошли после фиаско национальной команды в матче 6-го тура квалификации к ЧМ-2022 против Нидерландов (1:6). Перед этим турки провалили Евро-2020, проиграв все три матча группового этапа.

Шенол Гюнеш возглавил сборную Турции в 2019 году. Ранее он уже работал с национальной командой в 2000-2004 гг. и привел ее к бронзовым медалям Мундиаля-2002.

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