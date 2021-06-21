"Сейчас я думаю не о том, пойти ли мне в отставку или нет, а как правильно выйти из этой ситуации. Понятно, отчет федерации будет предоставлен, я отчитаюсь как администрации, так и общественности.

Дубль хавбека Ливерпуля в видеообзоре матча Швейцария – Турция – 3:1

Безусловно, я несу ответственность за результат, я – главный тренер. Но кроме тренерского штаба несут ответственность и СМИ, и руководство нашего футбола. Мы все делаем свою работу, за неудачу команды беру ответственность именно я. Что касается оценки игры команды, то вы сами сделаете это лучше", – цитирует Гюнеша сайт УЕФА.

Напомним, турки проиграли все три матча группового этапа, пропустив 8 мячей.

Швейцария уверенно перестреляла Турцию благодаря перформансу Шакири и Цубера – альпийцы заняли третье место в группе А