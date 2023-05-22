Немецкий полузащитник, вероятно, будет продолжать выступать за "горожан". Согласно информации The Times, капитан Манчестер Сити близок к тому, чтобы продлить контракт с английской командой.

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Ранее сообщалось, что его не устраивал годовалый договор, предложенный "горожанами". В этой связи немец рассматривал возможность перехода в Барселону, которая была готова заключить с ним соглашение на два года. К тому же, в услугах Гюндогана заинтересован лондонский Арсенал.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что Манчестер Сити предложит своему капитану подписать соглашение до 2024 года с возможностью продлить еще один сезон. Пока Гюндоган не отклонил и не принял еще ни одного предложения, но он склоняется к тому, чтобы остаться в составе "горожан".

К слову, немецкий полузащитник провел 48 матчей за Манчестер Сити в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.

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