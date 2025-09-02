Галатасарай на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Гюндоганом. Полузащитник поставил подпись под двухлетним соглашением. Он перешел на правах свободного агента из Манчестер Сити.

Сообщается, что ежегодная зарплата Илкая составит 4,5 млн евро. Таким образом, за два сезона он заработает 9 млн евро.

Родившись в Гельзенкирхене, но имея турецкое происхождение, Гюндоган осуществил свою мечту и будет играть за клуб, за который болеет с детства.

Напомним, что в Галатасарае играют такие звезды, как Виктор Осимхен и Лерой Сане.