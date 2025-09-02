Гюндоган официально нашел себе новый клуб – он болел за него с детства
23:19 - Читати українською
Полузащитник Илкай Гюндоган продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Гюндоганом. Полузащитник поставил подпись под двухлетним соглашением. Он перешел на правах свободного агента из Манчестер Сити.
Сумасшедший трансферный рекорд игрока, которого Туран переманивал в Шахтер – Лучшие вратари стоили дешевле
Сообщается, что ежегодная зарплата Илкая составит 4,5 млн евро. Таким образом, за два сезона он заработает 9 млн евро.
Родившись в Гельзенкирхене, но имея турецкое происхождение, Гюндоган осуществил свою мечту и будет играть за клуб, за который болеет с детства.
Напомним, что в Галатасарае играют такие звезды, как Виктор Осимхен и Лерой Сане.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter