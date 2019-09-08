Гюндоган не сыграет против Северной Ирландии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не сможет рассчитывать на хавбека Илкая Гюндогана в поединке отборочного цикла Евро-2020 против Северной Ирландии.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте сообщил, что Илкай Гюндоган простудился и не сможет помочь своей сборной в поединке против Северной Ирландии.

Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии

Футболист уже отправился в Манчестер и будет готовиться к возобновлению клубных соревнований. Немцы сейчас находятся на 2 позиции в группе, уступая три очка именно британцам.

В предыдущем матче "Манншафт" феерично сгорела Нидерландам со счетом 2:4.