Гюндоган назвал двух лучших тренеров в мире – хавбеку Манчестер Сити посчастливилось работать с обоими

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган рассказал, какие наставники оставили наилучшее впечатление на протяжении его карьеры.

"Юрген Клопп и Пеп Гвардиола – 2 лучших тренера в мире. Четыре года я провел с Клоппом в Боруссии Д. Мой учитель, которого я очень люблю. Он создает потрясающий командный дух и невероятно мотивирует футболистов. Команды, которыми он руководит, много борются, он сам много бегает.

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Пеп находится на очень высоком тактическом уровне. Учитель, который хочет знать каждую деталь игры. Я не видел такого же тренера, который бы настолько улучшал себя тактически. Их стили разные, но оба очень успешны. Хотя они очень разные, но именно они сейчас являются двумя лучшими тренерами в мире", – заявил Гюндоган в интервью Fanatik.

Напомним, немец перешел из Боруссии Д в Манчестер Сити четыре года назад за 27 млн евро.

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