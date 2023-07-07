"Я повторяюсь, многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с Реалом, остальные потеряли ценность. Анчелотти позвонил по телефону и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он поведал, на какой позиции меня созидать. Было много разговоров.

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Позиция? В центре поля мне комфортнее всего. Но это не столь важно. Я хочу бороться за место в составе. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа. Аренда? Пока я не хочу идти в аренду, это не вариант. Намерен сразу выступать в Реале", – приводит слова Гюлера издания Marca.

По официальной информации, турок подписал контракт с Реалом на 6 лет – до лета 2029 года. По слухам, цена трансфера – 20 млн евро + бонусы + 20% от суммы последующей продажи.

Напомним, в прошлом сезоне Гюлер играл в составе турецкого Фенербахче, за который отличился 6 голами и 7 результативными передачами в 35 матчах.