Рюдигер и Алаба выросли в Берлине и Вене, где также проживают турецкие иммигранты. Это привело к тому, что оба игрока знакомы с турецким языком, но не в идеале. “Как вы знаете, в Турции мы с уважением обращаемся к старшим. ”Аби“ буквально означает ”старший брат“. Это укоренилось в нашей культуре.

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Я не мог просто обратиться к Луке Модричу. Он мог бы быть моим отцом, понимаешь? Поэтому я сказал: "Привет, Лука Аби". Рюдигер и Алаба считали, что это слово применимо ко всем. Они начали обращаться ко мне: "Доброе утро, Аби". Прозвище прижилось, и теперь уже слишком поздно что-то менять. Теперь я официально Арда Аби, старшина в раздевалке", – рассказал Гюлер в колонке на The Players' Tribune.

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