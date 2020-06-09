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Гётце впервые стал отцом – трогательное фото

09:30 131 Читати українською
Гётце впервые стал отцом – трогательное фото
Марио Гётце с женой / Фото EPA

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гётце забил свой самый важный гол в жизни.

Немецкая модель Анн-Катрин Бреммель родила первенца для Марио Гётце. 28-летний полузащитник поделился радостью в Instagram.

Боруссия Д официально подтвердила, что Гётце покинет клуб

"Наш сын Рим родился 5 июня. Мы по-настоящему счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо", – подписал Марио трогательное фото рук всех действующих лиц.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами.

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Теги
Германия Жены футболистов Марио Гётце Марио Гётце Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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