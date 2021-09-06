ПСВ на официальном сайте объявил, что 29-летний немец, который забил победный гол в финале ЧМ-2014, поставил свою подпись под новым контрактом.

Гётце расстроен вылетом из Лиги чемпионов от Яремчука и Ко

Новое соглашение Марио Гётце рассчитано до лета 2024 года. Заметим, что срок действия уже предыдущего контракта истекал в конце нынешнего сезона. С момента своего перехода в октябре 2020 Марио провел за ПСВ 35 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Следовательно, Гётце попытается еще раз достичь цели Гётце вывести эйндховенцев в групповой этап Лиги чемпионов. В этом году ПСВ пострадал в квалификации от Романа Яремчука и его Бенфики.

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